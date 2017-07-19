Unrae, +4% immatricolazioni veicoli industriali gennaio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'Per accelerare il rinnovo del parco e stimolare la competitivita' dell'autotrasporto in un'ottica di sostenibilita', Unrae ribadisce da tempo la necessita' di un insieme coordinato di condizioni abilitanti. Risultano fondamentali strumenti incentivanti e fiscali stabili, semplificazioni normative, nonche' agevolazioni all'utilizzo dei mezzi di nuova generazione', commenta il presidente della Sezione veicoli industriali di Unrae (l'associazione delle Case auto estere che operano in Italia), Giovanni Dattoli. 'A tale riguardo, valutiamo positivamente l'istituzione del Fondo pluriennale promosso dal Mit quale segnale concreto a sostegno della modernizzazione del settore e apprezziamo il dialogo costruttivo avviato con il ministero. Restano, tuttavia, da chiarire le modalita' di utilizzo degli ulteriori 19 milioni di euro gia' stanziati per la decarbonizzazione del parco circolante, ad oggi non ancora allocati', aggiunge Dattoli.

Parallelamente, per Unrae, assume particolare rilevanza la revisione normativa attualmente in corso a Bruxelles nell'ambito del 'Pacchetto Automotive', destinata a incidere anche sugli standard emissivi e sugli strumenti di supporto alla transizione tecnologica dei veicoli pesanti. 'La transizione verso mezzi piu' efficienti e a basse o zero emissioni richiede un approccio pragmatico e sistemico, a partire dalla definizione di obiettivi regolatori chiari e di sostegni calibrati sulle reali esigenze delle imprese.

Cio' risulta ancora piu' necessario alla luce degli elevati costi di investimento, della ancora limitata disponibilita' di infrastrutture di ricarica e di rifornimento a idrogeno e delle persistenti incertezze regolatorie che rendono complessa la pianificazione da parte delle aziende di trasporto e logistica', conclude Dattoli.

