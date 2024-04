Universita': Meloni, pochi laureati in discipline Stem, invertire la tendenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 apr - "Purtroppo in Italia gli indicatori ci parlano di un costante disallineamento tra domanda e offerta: per l'Istat meno di un quarto dei laureati italiani tra i 25 e i 34 anni ha studiato materie Stem, percentuale inferiore alla media europea.

Dall'altra parte le imprese italiane ci dicono che hanno una significativa difficolta' a trovare profili professionali che abbiano preparazione in queste discipline". Lo ha indicato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento all'evento "La Scienza al centro dello Stato" promosso dalla Italian Scientists Association. "Sono - ha rimarcato la premier - le materie alla base di tutte le grandi transizioni, nano e biotecnologie, neuroscienza, robotica, ingegneria civile, aerospazio. Parliamo insomma di come si costruisce il futuro: il nostro obiettivo e' di invertire questa tendenza".

fil

(RADIOCOR) 05-04-24 13:41:39 (0382) 5 NNNN