Universita': la Cina corre nei ranking, MIT ancora al top per economia

Times Higher Education World University Rankings by Subject 202 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 gen - Stati Uniti e Regno Unito restano ancora al vertice delle classifiche mondiali per prestigio delle loro universita', ma mentre gli States arretrano ormai da qualche anno, e' inarrestabile l'avanzata asiatica guidata dalla Cina. Equilibri che cambiano fotografati dal Times Higher Education 2026 per materie. Le classifiche vedono ancora il Massachusetts Institute of Technology (MIT) aggiudicarsi il primo posto in tre classifiche di materie, tra cui quelle economiche (Economia, Arti e discipline umanistiche, e Scienze sociali), gli Stati Uniti in cima a otto classifiche e il Regno Unito al primo posto in tre. Ma la Cina, un outsider fino a qualche anno fa, entra nella top 10 per la prima volta in Informatica e Scienze fisiche e ottiene cosi' sette posizioni nelle top 10, rispetto alle quattro dell'anno scorso. Sono tre, in particolare, le universita' asiatiche nella top 10 per Economia per la prima volta: se sul gradino piu' alto, infatti, si posiziona il MIT, a seguire ci sono l'americana Stanford e, sul terzo gradino, la Tsinghua University China.

Scorrendo la classifica economica ci sono la britannica Oxford, l'americana Berkeley, ancora la britannica Cambridge e, poi, la cinese Peking University che supera Harvard e Chicago. A completare la top 10 un'altra asiatica, la National University of Singapore, seguita dall'University of Pennsylvania. L'Asia e' in costante ascesa nella classifica di Economia dal 2023, anno in cui ha avuto la sua prima universita' tra le prime 10, numero aumentato a due nella top 10 nelle edizioni del 2024 e del 2025 e ora a tre per il 2026.

Una scalata che riguarda non solo l'ambito economico, e con crescite nei ranking molto piu' rapide di quelle del Nord America e dell'Europa: tra le universita' asiatiche il 47% e' salito in classifica per Giurisprudenza, il 32% per Istruzione, il 29% per Arti e Discipline Umanistiche e il 26% per Economia e Commercio. La Cina vanta una performance che accelera di anno in anno: oltre alle sette posizioni tra le top 10 nelle 11 classifiche per materia, in aumento rispetto alle quattro dello scorso anno, si aggiudica 18 posizioni tra le prime 20, 50 posizioni tra le prime 50 e 77 universita' tra le prime 100, diventando oltre al terzo Paese piu' rappresentato nella top 10,20 e 50 superata Germania e Australia, quasi il terzo tra le prime 200, con solo due in meno della Germania e 20 in piu' rispetto all'edizione 2025.

Un traino asiatico che vede anche la crescita esponenziale di Singapore e Hong Kong.

Al contrario, sebbene gli Stati Uniti dominino ancore le prime posizioni il loro numero complessivo e' diminuito ancora: 118 tra le prime 20 nelle 11 classifiche di materie, in calo rispetto alle 121 dello scorso anno e alle 129 del 2021; 220 istituzioni tra le prime 50 in calo rispetto alle 232; 365 tra le prime 100 in calo rispetto alle 377; 565 tra le prime 200 in calo rispetto alle 590.

