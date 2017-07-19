Universita': da gennaio 2026 via al Master Sioi-Lumsa in analisi geopolitica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Prende il via il prossimo 15 gennaio il nuovo Master universitario di primo livello in analisi geopolitica promosso da Sioi (Associazione italiana per le Nazioni Unite) e l'universita' romana Lumsa, pensato per "comprendere i movimenti epocali che stanno interessando i rapporti tra potenze" e per sviluppare "la capacita' di prevedere i possibili sviluppi dello scenario globale grazie a una maggiore conoscenza dei fenomeni in atto", si legge in una nota.

Il corso - della durata di un anno e in modalita' mista in presenza e online - e' rivolto a laureati e giovani professionisti che vogliono acquisire competenze competenze specialistiche "nei settori delle relazioni internazionali, dell'analisi geopolitica e del posizionamento strategico per muoversi con atteggiamento creativo in una realta' internazionale complessa e densa di incognite". Le iscrizioni sono aperte fino al 7 gennaio 2026.

