Universita': da gennaio 2026 via al Master Sioi-Lumsa in analisi geopolitica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Il programma combina lezioni, seminari ed esercitazioni con ambasciatori, funzionari, imprenditori, analisti, accademici e giornalisti, per un contatto diretto con diplomazia, Pubblica amministrazione e settore privato impegnato all'estero. 'Da ottant'anni la Sioi forma personale capace e competente nella gestione delle relazioni internazionali, e oggi piu' che mai siamo in prima linea per trasmettere alle nuove generazioni le competenze necessarie a operare in modo autonomo e creativo nei rapporti con l'estero', sottolinea in una nota il presidente della Sioi, Riccardo Sessa.

Il Master si inserisce nel percorso formativo della Sioi, attiva dal 1944 nella diffusione dei "valori di dialogo e cooperazione internazionale", conclude la nota.

imt-com

(RADIOCOR) 23-11-25 17:21:11 (0423) 5 NNNN