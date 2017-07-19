Unipol: ospita evento Onu su sicurezza stradale con big istituzioni e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Unire 'rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle imprese per un confronto produttivo volto a sostenere un'azione collettiva per la sicurezza stradale globale'. E' l'obiettivo dell'evento promosso dall'Unece (United Nations Economic Commission for Europe) 'Road Safety Leadership Roundtable' e ospitato da Unipol nella sua Tower a Milano. L'incontro, si legge in una nota, e' stato organizzato da Jean Todt, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale, e da Michelle Yeoh, goodwill ambassador del programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) e Premio Oscar 2023 come miglior attrice. Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha accolto, tra gli altri, membri del Cio, il principe Alberto di Monaco e Gianni Infantino. Tra gli intervenuti Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Gerardo Braggiotti e il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa.

'Sono lieto di riunire a Milano leader delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, dei media e dello sport per rafforzare il nostro impegno condiviso a favore della sicurezza stradale' spiega Todt, che fa un appello: gli incidenti stradali 'colpiscono comunita' in tutto il mondo e affrontarli richiede una cooperazione efficace tra settore pubblico e privato. Queste discussioni rappresentano un primo passo importante e incoraggio tutti i partner a trasformare questo dialogo in un'azione concreta e duratura capace di salvare vite'. Per Unipol e' stato 'un grande onore ospitare una tavola rotonda delle Nazioni Unite dedicata alla sicurezza stradale, tema che tocca il cuore della nostra responsabilita' da assicuratori' aggiunge Cimbri, spiegando come il gruppo 'contribuisca in modo rilevante mettendo a disposizione le proprie competenze e il patrimonio di dati telematici di previsione. Le scatole nere installate nei veicoli assicurati ne sono un esempio: un'infrastruttura di sicurezza a tutti gli effetti, che rappresenta un passaggio fondamentale da una protezione passiva a una protezione predittiva'.

Enr-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-02-26 13:01:22 (0380)ASS 5 NNNN