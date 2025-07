Unione Industriali Torino: imprese Piemonte prudenti su III trim, dazi pesano su export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - Tornano prudenti le attese delle aziende piemontesi, dopo il rimbalzo registrato a marzo, complice il continuo complicarsi dello scenario geopolitico ed economico globale. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata a giugno dal Centro Studi dell'Unione Industriali Torino. Nel dettaglio, a livello regionale dalle imprese arrivano attese positive per l'occupazione (saldo ottimisti/pessimisti al +4,9%). Negativi i consuntivi per produzione (-1,0%), ordini (-2,3%), export (-6,1%) e redditivita' (-6,9%). Cresce la propensione a investire, che interessa il 74,6% delle rispondenti, mentre oltre un quarto delle imprese ha programmato l'acquisto di nuovi impianti, un dato in crescita di 1 punto rispetto a marzo. L'indice di utilizzo di impianti e risorse resta stabile al 77%, cosi' come il ricorso alla Cig, attivata dal 10,4% dei partecipanti all'indagine, percentuale che cresce nel manifatturiero, dove sale al 14,1% (invariata rispetto alla rilevazione di marzo). "Anche in un momento cosi' complesso gli imprenditori torinesi continuano a credere nel futuro, investono, e un quarto di loro prevede programmi di spesa significativi. Forti di queste scelte, possiamo contare su un tasso di utilizzo degli impianti molto elevato, anche nella manifattura. I dati di questa congiunturale scontano il possibile effetto dei dazi, cosi' come le altre tensioni geopolitiche che possono impattare sul costo dell'energia, per non parlare dei drammatici conflitti che paiono essere ancora lontani da una soluzione. Le imprese stanno facendo la loro parte e non stanno alla finestra", ha detto Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali Torino.

