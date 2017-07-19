Unione Industriali Napoli: firmato accordo collaborazione con sistema Lazio
Per network tra le Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - Realizzazione di un network tra le Pmi che realizzi ecosistemi di imprese e processi di integrazione di business su scala interregionale.
E' questa, informa una nota, la finalita' prioritaria dell'intesa firmata oggi a Palazzo Partanna dal Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Guido Bourelly, dal presidente del Comitato Piccola Industria dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cristiano Dionisi, e dal Presidente del Comitato Piccola Industria dell'Area Roma Unindustria, Oscar Ricci.
Sulla base dell'accordo di collaborazione, si puntera' a promuovere momenti di condivisione per connettere le realta' imprenditoriali presenti nei rispettivi territori attraverso l'organizzazione di riunioni e missioni congiunte, la realizzazione di B2B interregionali e di visite aziendali.
Sara' inoltre portato avanti uno specifico progetto periferie in collaborazione con i relativi Uffici scolastici regionali, conclude la nota.
