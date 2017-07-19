Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Unione Industriali Napoli: firmato accordo collaborazione con sistema Lazio

            Per network tra le Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - Realizzazione di un network tra le Pmi che realizzi ecosistemi di imprese e processi di integrazione di business su scala interregionale.

            E' questa, informa una nota, la finalita' prioritaria dell'intesa firmata oggi a Palazzo Partanna dal Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli, Guido Bourelly, dal presidente del Comitato Piccola Industria dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cristiano Dionisi, e dal Presidente del Comitato Piccola Industria dell'Area Roma Unindustria, Oscar Ricci.

            Sulla base dell'accordo di collaborazione, si puntera' a promuovere momenti di condivisione per connettere le realta' imprenditoriali presenti nei rispettivi territori attraverso l'organizzazione di riunioni e missioni congiunte, la realizzazione di B2B interregionali e di visite aziendali.

            Sara' inoltre portato avanti uno specifico progetto periferie in collaborazione con i relativi Uffici scolastici regionali, conclude la nota.

            Com-Cel

            (RADIOCOR) 10-11-25 10:55:23 (0201) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,06 +0,95 11.39.46 1,04 1,06 1,05


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.