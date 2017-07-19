Unicoop Etruria: sindacati, con piano tagli a rischio oltre 500 posti

Proclamato sciopero per il prossimo 18 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - Un piano di chiusure o di cessioni per 24 punti vendita presentato da Unicoop Etruria, pochi mesi dopo la nascita di quella che e' una delle maggiori cooperative di consumo italiane, preoccupa i sindacati confederali del settore che hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 18 dicembre. Unicoop Etruria e' nata dal matrimonio tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia ed ha aggregato una realta' con 780 mila soci, 5.800 addetti e oltre 170 punti vendita in cinque regioni del Centro. Il piano di tagli, che ridimensiona anche le sedi amministrative, "e' irricevibile" affermano in una nota congiunta Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che respingono le motivazioni dell'azienda. Quest'ultima, secondo la versione dei sindacati, ha definito le scelte operate 'dolorose ma necessarie'.

Sono lontani i fasti della Unicoop Tirreno che, sotto la guida pluridecennale di Turiddo Campaini, aveva diversificato nella finanza diventando azionista di Banca Mps, con una poltrona nel consiglio di amministrazione di Rocca Salimbeni.

"Pretendiamo rispetto per le lavoratrici e i lavoratori che dopo anni di lavoro e sacrifici nelle cooperative oggi vengono trattati come numeri e usati per far quadrare i conti" scrivono in una nota le tre sigle. "Chiediamo tutela occupazionale per le lavoratrici e i lavoratori e garanzie sul mantenimento delle sedi". I sindacati concludono che "senza un vero rilancio commerciale, fatto di investimenti sulla rete e di valorizzazione delle professionalita', le dismissioni e gli esuberi di oggi saranno solo il primo, grave passo indietro e non ci sara' futuro per la cooperativa".

