Umbria: via nuovo avviso 'Myself Plus 2026' su autoimpiego e creazione imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - Il nuovo avviso 'Myself Plus 2026' prevede una dotazione finanziaria di 1 milione e 500 mila euro, coperta dai fondi di rotazione previsti dalla normativa regionale e dal fondo microcredito, istituito dalla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4. Le risorse saranno assegnate nel rispetto di specifiche riserve: il 25% sara' destinato ai giovani sotto i 35 anni, mentre il 40% sara' riservato alle donne, in linea con le disposizioni della normativa regionale. Le agevolazioni previste includono un finanziamento sotto forma di anticipazione a tasso zero, pari al 75% della spesa complessiva del progetto imprenditoriale, con importi compresi tra 10.000 e 66.666,67 euro (al netto di Iva) e un contributo a fondo perduto fino al 20% della spesa complessiva ammissibile (al netto di Iva), erogabile a rendicontazione dell'intera spesa ammessa.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-01-26 15:54:23 (0395)PA 5 NNNN