Umbria: ok criteri progetti dedicati ai Viaggi della Memoria per l'anno 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato i criteri per la presentazione dei progetti dedicati ai Viaggi della Memoria per l'anno 2026. Un impegno che, come sottolinea l'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli, chiama le istituzioni a custodirne il senso e a trasmetterlo alle nuove generazioni: 'I Viaggi della Memoria servono a ricordare perche' il Giorno della Memoria e' stato istituito: per tenere viva la memoria della Shoah, delle leggi razziali del regime fascista, della persecuzione dei cittadini ebrei italiani, della deportazione degli antifascisti e di chi si oppose al nazifascismo pagando spesso con la vita. Quando si svuota tutto questo di significato, il rischio e' trasformare la memoria in amnesia.

E noi questo rischio non intendiamo correrlo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 16:26:30 (0407)PA 5 NNNN