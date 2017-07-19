Uk: tasso disoccupazione sale al 4,9% su anno nei 3 mesi ad aprile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - Il numero di dipendenti retribuiti nel Regno Unito e' diminuito di 138 mila unita' (0,5%) tra aprile 2025 e aprile 2026, e di 53 mila unita' (0,2%) tra marzo e aprile 2026. Considerando il periodo da febbraio ad aprile 2026, il numero di dipendenti retribuiti e' diminuito di 103 mila unita' (0,3%) su base annua e di 31 mila (0,1%) su base trimestrale. La stima preliminare del numero di dipendenti retribuiti a maggio e' diminuita di 119 mila unita' (0,4%) su anno, e' rimasta sostanzialmente invariata su mese, aumentando di sole duemila unita' a 30,3 milioni. Il tasso di disoccupazione e' aumentato di 0,3 punti percentuali su anno e sceso della stessa entita' sul trimestre precedente. Il tasso di inattivita' e' stimato al 21% nel periodo febbraio-aprile. Il numero di richiedenti sussidi di disoccupazione a maggio e' aumentato su mese e su anno a 1,712 milioni. Il numero stimato di posti vacanti e' diminuito: per il periodo marzo-maggio di 19 mila unita' (2,6%) a 707 mila rispetto al periodo precedente, il livello piu' basso dal 2021. I posti di lavoro a marzo erano 36,8 milioni, in aumento di 256 mila unita' (0,7%) su dicembre 2025, grazie ad autonomi e dipendenti; su base annua sono invece scesi di 98 mila unita' (0,3%); l'occupazione nel settore pubblico era stimata a 6,19 milioni. La crescita annua della retribuzione e' del 4,4% inclusi i bonus nel periodo febbraio-aprile; la crescita annua media e' stata del 5,1% per il settore pubblico e del 2,9% per il settore privato. La crescita annua in termini reali dei salari, al netto dell'inflazione, e' stata dello 0,1% per le retribuzioni ordinarie e dell'1,2% per le retribuzioni totali nel periodo; la crescita tendenziale e' stata dello 0,3% per la retribuzione ordinaria e dell'1,3% per la retribuzione totale. Ad aprile 2026, sono andate perse circa 120 mila giornate lavorative a causa di controversie sindacali, nel settore sanitario e dei servizi sociali.

bab

(RADIOCOR) 18-06-26 08:29:05 (0140) 5 NNNN