Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Uk: Starmer riceve Steinmeier e elogia relazione molto solida fra i due paesi

            E' la prima visita di un presidente tedesco da 27 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 dic - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha elogiato la 'relazione molto solida' che esiste tra Regno Unito e Germania all'inizio della visita di Stato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, la prima nel Regno Unito da 27 anni.

            Accolto inizialmente dal re Carlo III, Steinmeier ha poi incontrato Starmer a Downing Street, dove il premier ha definito la relazione bilaterale come 'in una posizione molto, molto solida a tutti i livelli', citando difesa, commercio e cooperazione sull'Ucraina. Riconoscendo le passate difficolta' legate alla Brexit, Steinmeier - che nel 2016 all'epoca del referendum era ministro degli esteri e aveva bollato come irresponsabili i politici che chiedevano l'uscita dalla Ue - ha affermato che i due Paesi si trovano ora 'in una situazione molto migliore' e ha auspicato un ulteriore riavvicinamento 'in un mondo in cambiamento, con nuove minacce per tutti noi'. La visita che ha visto Steinmeier essere ricevuto con tutti gli onori, compreso banchetto di Stato e discorso al Parlamento, conferma il rafforzamento dei legami bilaterali e risponde alla visita di Carlo III in Germania nel 2023. Un passaggio chiave del riavvicinamento fra i due paesi e' stata la firma del 'trattato d'amicizia' nel luglio dello scorso anno, dopo che era gia' stato stretto un accordo di cooperazione militare nell'ottobre precedente. Nel trattato figura anche un capitolo sulla cooperazione contro l'immigrazione irregolare, in un contesto di crescita dei partiti anti-immigrazione AfD e Reform UK. Durante la visita, oltre agli aspetti diplomatici e militari, ci sara' spazio per la memoria storica, con una tappa a Coventry, citta' simbolo della riconciliazione per la sua distruzione durante la Seconda guerra mondiale, e per l'economia: Steinmeier visitera' una sede di Siemens, e grandi gruppi come Rwe, Bmw e Deutsche Bank fanno parte della delegazione. Mercedes ha annunciato un nuovo progetto tecnologico sulle auto elettriche da 20 milioni di sterline, che creera' 'piu' di 150 posti di lavoro'.

            Cop

            (RADIOCOR) 03-12-25 18:49:57 (0706) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Deutsche Bank 30,655 -1,62 17.24.23 30,615 31,105 31,105
            Siemens 228,45 +0,57 17.11.37 226,85 228,45 226,85


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.