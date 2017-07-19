Uk: Starmer riceve Steinmeier e elogia relazione molto solida fra i due paesi

E' la prima visita di un presidente tedesco da 27 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 dic - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha elogiato la 'relazione molto solida' che esiste tra Regno Unito e Germania all'inizio della visita di Stato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, la prima nel Regno Unito da 27 anni.

Accolto inizialmente dal re Carlo III, Steinmeier ha poi incontrato Starmer a Downing Street, dove il premier ha definito la relazione bilaterale come 'in una posizione molto, molto solida a tutti i livelli', citando difesa, commercio e cooperazione sull'Ucraina. Riconoscendo le passate difficolta' legate alla Brexit, Steinmeier - che nel 2016 all'epoca del referendum era ministro degli esteri e aveva bollato come irresponsabili i politici che chiedevano l'uscita dalla Ue - ha affermato che i due Paesi si trovano ora 'in una situazione molto migliore' e ha auspicato un ulteriore riavvicinamento 'in un mondo in cambiamento, con nuove minacce per tutti noi'. La visita che ha visto Steinmeier essere ricevuto con tutti gli onori, compreso banchetto di Stato e discorso al Parlamento, conferma il rafforzamento dei legami bilaterali e risponde alla visita di Carlo III in Germania nel 2023. Un passaggio chiave del riavvicinamento fra i due paesi e' stata la firma del 'trattato d'amicizia' nel luglio dello scorso anno, dopo che era gia' stato stretto un accordo di cooperazione militare nell'ottobre precedente. Nel trattato figura anche un capitolo sulla cooperazione contro l'immigrazione irregolare, in un contesto di crescita dei partiti anti-immigrazione AfD e Reform UK. Durante la visita, oltre agli aspetti diplomatici e militari, ci sara' spazio per la memoria storica, con una tappa a Coventry, citta' simbolo della riconciliazione per la sua distruzione durante la Seconda guerra mondiale, e per l'economia: Steinmeier visitera' una sede di Siemens, e grandi gruppi come Rwe, Bmw e Deutsche Bank fanno parte della delegazione. Mercedes ha annunciato un nuovo progetto tecnologico sulle auto elettriche da 20 milioni di sterline, che creera' 'piu' di 150 posti di lavoro'.

