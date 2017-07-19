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            Uk: forze britnniche hanno intercettato petroliera russa 'ombra' nella Manica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Le forze britanniche hanno intercettato una petroliera russa "ombra" nel Canale della Manica, come annunciato dal ministero della Difesa del Regno Unito.

            "Nella prima operazione di questo tipo guidata dal Regno Unito, la nave Smyrtos e' stata abbordata da commando dei Royal Marines e da agenti delle forze dell'ordine appositamente addestrati della National Crime Agency, nonostante i tentativi della Russia di eludere le sanzioni e continuare ad alimentare la sua barbara guerra in Ucraina", si legge in un comunicato del ministero della Difesa.

            La nave verra' spostata in una rada al largo della costa meridionale dell'Inghilterra e posta sotto osservazione, conclude il comunicato.

            red-rmi

            (RADIOCOR) 14-06-26 10:27:47 (0125) 5 NNNN

              


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