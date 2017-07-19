Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Uk: chiusa ed evacuata area check-in in Aeroporto Londra-Heathrow per incidente

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - L'area check-in del Terminal 4 dell'aeroporto di Londra-Heathrow e' stata 'chiusa ed evacuata' a causa di un 'incidente'. A comunicarlo e' stata la direzione dello scalo. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e il terminal e' stato evacuato per precauzione, ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. L'aeroporto ha chiesto ai passeggeri di non recarsi al terminal.

            red-Cog

            (RADIOCOR) 08-09-25 20:13:11 (0594) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.