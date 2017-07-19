Ue-Mercosur: Meloni, accordo risponda alle preoccupazioni dei nostri agricoltori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "Come sapete - aveva premesso Meloni - l'Italia ha sempre guardato con interesse a questa intesa, sia per il significato politico di ponte tra l'Europa e l'America Latina, sia per quello commerciale, con importanti e positive ricadute attese sul fronte delle esportazioni italiane, sia nel settore industriale che in quello alimentare, dato che l'accordo prevede la tutela di oltre 50 denominazioni di origine geografica italiane. Cio' non di meno, il Governo italiano e' sempre stato chiaro nel dire che l'accordo dovra' essere positivo per tutti i settori e che quindi e' necessario rispondere, in particolare, alle preoccupazioni dei nostri agricoltori. Negli scorsi mesi abbiamo quindi lavorato molto intensamente con la Commissione e ottenuto passi in avanti significativi, in particolare con l'introduzione di un meccanismo specifico di salvaguardia, di un fondo adeguato di compensazione cui attingere in caso di necessita' e, piu' recentemente, di un significativo rafforzamento dei controlli fitosanitari in entrata. Tutte queste misure, seppur presentate, non sono ancora del tutto finalizzate", ha voluto evidenziare la premier.

