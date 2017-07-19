Ue: Urso incontra ministro francese Papin e sottoscrive lettera su moda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - 'Le piattaforme extra-Ue stanno inondando il mercato europeo con prodotti scadenti e non conformi, mentre le nostre imprese rispettano standard elevati e sostengono costi piu' alti: non possiamo restare inermi. L'Europa deve difendere la propria manifattura, la qualita' e il lavoro', ha continuato Urso, spiegando che 'con il ministro Papin abbiamo deciso di lavorare insieme su questi dossier, anche istituendo una task force a livello tecnico tra Italia e Francia, per rafforzare il coordinamento tra i due Paesi.

La lettera alla Commissione - che ha gia' incassato il sostegno di 14 Stati membri oltre all'Italia, tra cui Spagna, Belgio, Austria, Grecia, Polonia e Ungheria - evidenzia come molte piattaforme e-commerce extra-Ue immettano sul mercato europeo prodotti non conformi agli standard di sicurezza, ambiente e qualita', spesso privi di tracciabilita' e responsabilita' legale, generando una concorrenza distorta a danno delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Si chiede inoltre di accelerare l'introduzione di una tassa europea sui pacchi a basso valore, cosi' da contrastare l'ingresso massivo di merci che eludono dazi e obblighi normativi. 'Servono misure immediate, non orizzonti lontani: i dazi anche sui prodotti sotto i 150 euro devono partire ora, non nel 2028', ha concluso Urso, ribadendo la posizione annunciata stamane alla riunione dell'Alleanza sulle industrie energivore.

