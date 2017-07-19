Ue: tra le mosse possibili integrazione a doppia velocita' per i mercati dei capitali - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 feb - Le mosse sull'integrazione del mercato dei capitali, che ora si chiama unione del risparmio e degli investimenti, potrebbero essere le prime candidate alla nuova 'doppia velocita''. Una fonte qualificata coinvolta nella preparazione della riunione dei Ventisette indica che 'se non si avanzera' si dovra' procedere alla cooperazione rafforzata'. D'altra parte, la stessa fonte tiene a precisare che 'il vero focus della discussione di giovedi' non e' sul debito comune (rilanciato con grande enfasi da Macron) quale leva per finanziare i progetti europei, bensi' come aprire canali di finanziamento delle imprese, cioe' essenzialmente 'corporate''.

Mercati dei capitali non frammentati, di cui la vigilanza unica per funzioni chiave viene considerata una improrogabile necessita', sono una condizione basilare per l'accesso delle imprese europee ai finanziamenti di mercato. In sostanza, si tratta di non rendere la migrazione negli Stati Uniti una necessita' per l'accesso a un mercato liquido e di dimensioni continentali. Oltre 11 mila miliardi di euro sono attualmente depositati nei conti di risparmio degli europei o in contanti, rileva un documento comune di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Olanda e Svezia: 'Mercato dei capitali: denaro dormiente uguale economia dormiente', e' scritto nel 'non paper' preparato per la riunione di giovedi'. Si aggiunge: 'Dobbiamo mobilitare piu' capitale privato da impiegare al meglio nelle nostre aziende. I fondi pubblici non saranno mai sufficienti: abbiamo bisogno di capitale privato. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere utilizzati solo in caso di un chiaro fallimento del mercato che non puo' essere risolto in modo piu' efficiente'. Il potenziale per agire in tale direzione e' enorme.

Si moltiplichino le riunioni di gruppi e sottogruppi di governi. Giovedi' mattina prima della riunione a Ventisette ci sara' un incontro di una ventina di leader, tra cui Merz, Macron, Meloni e De Wever (premier belga). C'e' un gran lavori'o tra Germania e Italia per definire alcuni punti concordanti allo scopo anche di rafforzare l'operazione-semplificazione. C'e' chi parla di nuovo 'asse' per il fatto che Macron e' indebolito in Francia, a Bruxelles chi si esprime sull'argomento appare dubbioso anche se la relazione fra Macron e Merz non e' delle migliori (ultimo scoglio lo sviluppo comune del 'caccia' del futuro): si fa sempre presto a dichiarare il gelo tra Germania e Francia per poi ammettere che l'intesa tra i due paesi resta un 'must' per entrambi. Invece, e' chiaro che i 'giochi' tra i Paesi sono sempre piu' complessi e la mossa dei sei ministri finanziari lo riflette perfettamente.

Altro tema la cosiddetta 'preferenza europea', cioe' la strategia industriale e commerciale con la quale si punta a rafforzare la base produttiva e il lavoro europei privilegiando le imprese europee negli appalti pubblici e nei progetti Ue in settori chiave (dalla difesa a settori maturi come l'auto alle tecnologie di punta).

Da sempre e' il cavallo di battaglia della Francia, divide non poco i governi. A fine mese e' attesa la proposta della Commissione. La Germania e' sempre piu' attenta a questa prospettiva difensiva ma con moderazione, in un contesto di apertura indiscussa e significativa al mercato globale. C'e' un fronte di governi che frena. Il gruppo dei sei 'nordici' ammette che 'talvolta sono necessarie misure mirate e piu' incisive per rafforzare l'indipendenza europea, tuttavia devono essere misure limitate, proporzionate e basate su una chiara comprensione delle conseguenze'. Per esempio, non essere in contrasto con gli accordi di libero scambio che si stanno diversificando di gran carriera per sfuggire alla doppia stretta di cui parla un altro diplomatico di una capitale coinvolto nelle discussioni di questi giorni: 'L'impatto esterno sulla Ue ha radicalmente cambiato lo scenario in cui ci muoviamo per cui non si tratta semplicemente di accelerare la semplificazione normativa, si tratta di prendere atto che ci sono gia' i segni dello choc dell'accelerazione cinese e delle politiche tariffarie americane: si tratta di reagire a una situazione in cui l'Europa attualmente e' diventato mercato di aggiustamento per la Cina (verso la quale far fluire la sovraproduzione) e mercato di coercizione per gli Stati Uniti'.

La presidente della Commissione von der Leyen imbocca la via intermedia: parla di preferenza europea come di uno 'strumento necessario per rafforzare la base industriale e sostenere la creazione di valore' continentale pero' in settori strategici e sulla base di robuste analisi economiche, allineata alle priorita' industriali Ue e sulla base di convergenze con i partners 'di cui si ha fiducia'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-02-26 18:17:46 (0687)EURO 5 NNNN