Ue: risoluzione maggioranza, percorso decarbonizzazione sostenibile per industrie -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - Per quanto riguarda gli altri punti, si impegna il Governo a "continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace" e a "lavorare con l'Unione europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare a una pace basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all'Ucraina e ai partner internazionali". La maggioranza chiede inoltre di "lavorare per realizzare una politica di difesa che rinforzi le capacita' operative degli Stati nazionali europei nel quadro dell'alleanza Nato, in un contesto geopolitico in cui si registrano fortissime tensioni e conseguenti pericoli; obiettivo che si potra' raggiungere anche tramite l'introduzione di piani di garanzia pubblica per il finanziamento degli investimenti sia nell'industria della difesa sia nei settori tecnologici, logistici e infrastrutturali, cosi' come proposto dall'Italia in sede Ecofin dello scorso 11 marzo". Inoltre si impegna il Governo a "mantenere alta l'attenzione sul Medio Oriente"; "a mantenere al centro dell'agenda europea il tema della migrazione"; nonche' a "mantenere alta l'attenzione sui temi marittimi, che restano per il nostro Paese strategici e funzionali all'enorme potenziale di sviluppo e tutela per le nostre future generazioni".

