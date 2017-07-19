Ue: premio Carlo Magno a Draghi in "apprezzamento opera eccezionale al servizio Unione"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - "La situazione e' drammatica: l'Europa rischia di diventare un giocattolo nelle mani di altre potenze. Per questo motivo, in questa fase decisiva, e' fondamentale garantire la capacita' di azione e la sovranita' dell'Europa. Sono stati compiuti passi importanti nel campo della difesa, ma la sicurezza e l'indipendenza strategica richiedono fondamentalmente un'Europa economicamente forte. La competitivita' e la forza economica sono quindi la base indispensabile per un'Europa sovrana, forte e autonoma.

Come nessun altro, Mario Draghi e' sinonimo del rafforzamento economico dell'Europa e il suo 'Rapporto Draghi' del 2024, che prende il nome da lui, rappresenta la strategia necessaria per garantire competitivita', crescita e stabilita' nell'Unione Europea". Cosi' si legge nella motizazion dell'assegnazione del premio Carlo Magno a Mario Draghi.

"In apprezzamento di un'opera eccezionale al servizio dell'Unione Europea e in riconoscimento dei suoi meriti storici per la preservazione, il consolidamento e lo sviluppo dell'Unione economica e monetaria europea come elemento centrale e indispensabile dell'integrazione, il Consiglio direttivo della Societa' per il conferimento del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana onorera' nel 2026 l'ex Presidente della Banca centrale europea ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Prof.

Mario Draghi.

In tempi di grande incertezza e sfide, occorrono mediatori, visionari e pensatori strategici che abbiano la capacita' di indicare con chiarezza strade concrete da seguire, nonche' decisori e realizzatori coraggiosi! Personalita' di spicco che, nei momenti storici cruciali in cui un progetto secolare rischia di fallire, si assumono la responsabilita', anche se il consenso dell'opinione pubblica e di gran parte della classe politica e' tutt'altro che certo".

