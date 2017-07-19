Ue: Orsini, rischia di tradire imprese e cittadini, ci deve difendere

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 nov - 'Io sono un europeista convinto, pero' il rischio e' che l'Europa tradisca il patto con le proprie imprese, con i propri cittadini. Quindi bisogna che ci fermiamo perche' le industrie europee non sono dei bancomat, l'Europa deve per forza cambiare passo perche' non si costruisce una politica economica sulla pelle delle imprese, il rischio e' tradire il patto con le imprese europee, ma soprattutto con i cittadini europei'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all'assemblea di Confindustria Bergamo, con riferimento in particolare alle normative Ets, alle multe che rischia il settore automotive e alle tensioni commerciali. 'Mentre c'e' uno che con un tweet cambia l'economia del mondo e ancora oggi lo fa, e intanto noi prendiamo botte, noi per mettere insieme i nostri 27 portavoce ci mettiamo 4 giorni alla risposta di 1 secondo', ha continuato Orsini, indicando che o 'l'Europa anche su questo campo ci riesce a difendere' o l'industria europea e' a rischio.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 03-11-25 18:38:05 (0561)EURO 5 NNNN