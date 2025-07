Ue: Orsini, determinante semplificazione burocratica per attrarre investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - 'Oggi la semplificazione burocratica per noi e' determinante, forse e' la prima via per rendere competitivo veramente il nostro paese, ma anche per saper attrarre imprese del mondo verso il nostro continente'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, in apertura del settimo Forum economico franco-italiano. 'Oggi leggiamo positivamente negli omnibus la voglia di semplificazione che sta mettendo questa Commissione europea e questo per noi e' un dato positivo, e' quella la via giusta per portare avanti le istanze delle imprese, ma soprattutto della competitivita' del nostro continente', ha continuato Orsini, aggiungendo che 'purtroppo non solo gli omnibus bastano, dobbiamo reagire e mettere a terra velocemente cio' che all'interno dell'omnibus e' ben descritto'.

Fla-

(RADIOCOR) 10-07-25 09:03:31 (0163) 5 NNNN