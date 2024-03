Ue: Meloni, nessuna esclusione Italia, c'e' formato Francia-Germania-Polonia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Sulla recente riunione tra Francia, Germania e Polonia, 'io capisco ovviamente che di tutto si fa politica ma credo che conosciate un formato che si chiama 'formato di Weimar': che coinvolge Francia Germania e Polonia; che e' stato istituito credo negli anni 90; che si e' riunito per diversi anni; che poi ha smesso di riunirsi perche' il Governo della Polonia era meno ben visto di quello attuale dalla Francia e dalla Germania; e che adesso e' tornato a riunirsi. Quindi dire che questo abbia escluso l'Italia, quando l'Italia non sta in questo radar, mi pare una polemica sterile, non c'e' stata nessuna esclusione'. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del dibattito alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del Vertice Ue.

