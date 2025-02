Ue: lunedi' a Kiev nuovi segnali di pieno sostegno a Zelensky, via a nuove sanzioni contro Mosca -2

Lavori accelerati per massima flessibilita' su spese militari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 feb - Ai vertici comunitari si fanno i conti sull'incremento dello sforzo finanziario per mantenere il livello delle forniture e della produzione militari all'Ucraina necessari per fronteggiare sia la fase attuale di guerra sia in previsione dell'assestamento futuro delle forze armare ucraine. In sostanza, dichiarazioni e mosse europee (al netto della voce contraria del premier ungherese Orban) riflettono il tentativo procedere come se nel frattempo Trump non avesse rovesciato il gioco condotto dagli Stati Uniti finora.

Sul tavolo europeo ci sarebbero nuovi aiuti militari per 6 miliardi di euro proprio per far pesare questo sostegno al negoziato. Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni di tale pacchetto farebbero parte milioni di proiettili di artiglieria e sistemi di difesa aerea. Sarebbe questo il segnale concreto che potrebbe essere annunciato lunedi'.

Sempre lunedi' il presidente francese Macron incontrera' Trump alla Casa Bianca e martedi' tocchera' al premier britannico Starmer. I due esponenti stanno lavorando di comune accordo. D'altra parte Francia e Regno Unito sono i due soli stati europei membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'Onu ed e' ovvio che assolvano al ruolo di preparatori delle condizioni di pace o, almeno, tentino di farlo. Se Macron vuole tentare di ridurre Trump alla ragionevolezza invitandolo a 'non essere debole di fronte a Putin' perche' sarebbe un segnale sbagliato inviato alla Cina ('sarebbe un enorme errore strategico", ha detto), Starmer vuole confermare l'impegno britannico a inviare truppe per garantire la pace, ma a sua volta 'e' essenziale' la garanzia di sicurezza americana per scoraggiare Putin dal replicare un attacco all'Ucraina.

Funzionari di rango elevato degli stati europei del G7 (Italia, Francia, Germania e Regno Unito) sono alle prese con la preparazione dei prossimi vertici sotto presidenza canadese. Per quanto riguarda l'economia una fonte tecnica europea spiega che in questa fase 'si sta cercando di trovare delle posizioni condivise tra i paesi che la pensano allo stesso modo' precisando che tra questi non ci sono gli Usa.

Oltre alla minaccia dei dazi piu' o meno generalizzati nella Ue si temono gli eventuali assalti all'indipendenza della Federal Reserve e una fase di deregolazione finanziaria che potrebbe creare nuove fonti di destabilizzazione e di rischi a livello globale e nello stesso tempo uno spiazzamento per le istituzioni finanziarie e bancarie sottoposte a norme piu' restrittive.

Per quanto concerne gli investimenti europei per la difesa, tra qualche settimana la Commissione presentera' la proposta per allargare nettamente le maglie dei conti pubblici: si sta attualmente discutendo la modalita' di utilizzo della cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale che permette a ogni singolo paese di spendere per difesa e sicurezza senza incorrere in una procedura europea, superando il limite del 3% o rallentando di fatto il consolidamento se gia' si supera tale limite. La clausola durera' diversi anni (almeno 3-4) perche' si tratta di spese spalmate nel tempo, ci sara' un riferimento al 2% del pil perche' questo e' l'impegno assunto dai paesi Ue membri Nato per la spesa militare, ma si tratta di vedere quanto margine avranno i paesi la cui spesa e' gia' a tale livello (l'Italia prevede di arrivare quest'anno all'1,57%). In ogni caso l'obiettivo del 2% viene considerato ormai unanimemente insufficiente, si parla da mesi apertamente del 3% e Trump chiede il 5%.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 21-02-25 18:11:59 (0592) 5 NNNN