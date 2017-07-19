Ue: Letta, e' possibile cambiare lo schema di gioco, decisioni piu' cooperative e veloci - L'INTERVISTA -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 5 feb - Letta indica di essere ottimista: 'Ci sono due buone notizie. La prima a e' che l'obiettivo di completare entro il 2028 l'integrazione del mercato interno, cioe' di integrare cio' che ancora non e' integrato, ora e' una decisione formale che coinvolge sia il Consiglio Europeo che la Commissione. Alcuni passi in tale direzione vanno decisi adesso. La seconda buona notizia e' che alla base della riflessione seminariale dei Ventisette leader ci sono i due rapporti e che ora si vogliono mettere in pratica quelle indicazioni con una tabella di marcia. Ci sono molti segnali che indicano come si stia gia' andando in tale direzione: dalla proposta di regolamento della Commissione sulle reti digitali, che ha lo scopo di rafforzare il mercato unico per la connettivita', alla proposta dell'unione del risparmio e degli investimenti per integrare i mercati dei capitali (con lo spostamento di parti importanti della vigilanza finanziaria a livello europeo), alla proposta in arrivo sul 28mo regime giuridico per le imprese (per semplificare l'operativita' delle start-up e con un solo regime fiscale in tutta la Ue)'.

Letta non si nasconde il fatto che esistono difficolta' enormi su politiche europee chiave, ma vanno superate nell'interesse comune, altrimenti si continuera' a difendere la propria sovranita' solo formalmente: 'A fronte delle politiche americana e cinese, a fronte della Russia, dobbiamo essere piu' veloci, non possiamo perdere tempo, siamo in una fase cruciale. Occorre accelerare sulla competitivita' e sul completamento del mercato interno da realizzare con urgenza, obiettivo 2028'. Letta proporra' ai leader di assumere l'impegno ad approvare il Digital Networks Act sulla modernizzazione delle reti digitali entro quest'anno. 'Per approvare regolamenti del genere occorre in genere molto tempo, finanche un'intera legislatura, invece ora dobbiamo avere la forza di decidere rapidamente se vogliamo essere credibili quando parliamo di autonomia strategica europea.

Non possiamo impiegare anni per cambiare. Siamo stati veloci in molte occasioni, a dicembre nel giro di 12 ore e' stato deciso di emettere eurobond per il prestito all'Ucraina per di piu' aggirando l'ostacolo del veto con una cooperazione rafforzata (a 24 perche' alla garanzia finanziaria non partecipano Ungheria, Repubblica Ceca e Croazia). Una vera rivoluzione'.

Infine per l'ex premier italiano occorre decidere di passare alla legislazione attraverso regolamenti con uno stop al ricorso a direttive (i primi sono direttamente applicabili): 'Le direttive sono il modo migliore per non avere parita' di condizioni nel mercato unico, le direttive creano moltiplicazione normativa, permettono agli Stati di erigere barriere, aprono la strada all'applicazione divergente del diritto Ue. Va cambiato l'approccio'.

