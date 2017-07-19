Ue: intesa Consiglio-Parlamento Ue su rinvio di un anno regole deforestazione

'Due diligence', passa la linea flessibilista (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - I negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un rinvio di un anno del regolamento sulla deforestazione per tutte le imprese. I grandi operatori e i commercianti dovranno applicare il regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori - privati e microimprese o piccole imprese - a partire dal 30 giugno 2027. Questo periodo supplementare e' stato deciso per garantire una transizione fluida e a consentire di migliorare il sistema informatico utilizzato da operatori, commercianti e loro rappresentanti per la presentazione elettronica delle dichiarazioni di due diligence. In sostanza, pero', va incontro alle richieste di governi e settori economici di alleggerire gli oneri della regolazione. Si e' convenuto che la responsabilita' della presentazione di una dichiarazione di due diligence dovrebbe ricadere sulle imprese che immettono per prime un prodotto sul mercato della Ue e non sugli operatori e i commercianti che lo commercializzano successivamente. E sono stati ridotti gli obblighi per i micro e piccoli operatori primari, che dovranno presentare solo una dichiarazione semplificata una tantum, facilitando il rispetto della normativa da parte delle imprese senza comprometterne gli obiettivi.

