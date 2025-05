Ue: Foti, Europa a bivio, in 11 mesi tante parole e poche azioni concrete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - "Io penso che l'Europa sia al bivio. Sono gia' passati 11 mesi dalle elezioni europee e in questi 11 mesi, spiace doverlo dire, abbiamo continuato a parlare del titolo del tema, del titolo dei dossier, ma di azioni concrete non se ne sono viste tante". Lo ha detto Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, durante uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing, sottolineando, per esempio, che "la Bussola della Competitivita' e' un bellissimo titolo, ma vogliamo declinarla e iniziare a dire quali iniziative concrete si mettono sul campo?". Il ministro ha sottolineato che "e' giusto il dibattito, ma un dibattito ha senso se poi arriva a una conclusione. Allora, vogliamo passare dalla analisi dei problemi a quelle che sono le soluzioni?". Un esempio e' quello del "pacchetto Omnibus" della Commissione europea per ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e promuovere la competitivita' all'interno dell'Unione Europea: "Il cosiddetto Omnibus, che oggi e' oggetto di triangolazione tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, e' un primo provvedimento che si puo' prendere per diminuire la burocrazia, ma ne occorrono almeno altri due o tre".

