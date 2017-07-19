Ue: Fitto, Agenda per le citta' tra strumenti per scelte 2028-2034

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - "Nel corso di questi mesi c'e' stata la possibilita' di un confronto costante con i nostri sindaci anche per poter approfondire le questioni relativi appunto all'Agenda per le citta'. Oggi siamo qui insieme per presentare un risultato gia' di per se' molto importante perche' a dicembre la Commissione europea ha approvato la nuova Agenda europea per le citta'". Cosi' il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione Raffaele Fitto in un punto stampa all'Anci sull'Agenda per le citta' Ue. "L'agenda per le citta', ma anche la strategia che metteremo in campo per le isole e quella per le aree interne - ha aggiunto Fitto - sono tutte scelte che metteremo in campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e che hanno come obiettivo di dare agli stati membri, alle regioni e alle citta' gli strumenti per andare a compiere le scelte all'interno del nuovo piano nazionale e regionale che ogni Stato membro dovra' predisporre nel confronto con la Commissione europea per il periodo 2028-2034".

vmg

(RADIOCOR) 22-01-26 16:26:04 (0526) 5 NNNN