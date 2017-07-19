Ue: Eurostat, 4,2 mln persone disoccupate da lungo tempo in 2024

In 52 regioni tasso disoccupazione lunga durata minore 1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 nov - Nel 2024, 4,2 milioni di persone in tutta l'Unione europea erano disoccupate da un anno o piu'. Il tasso di disoccupazione di lunga durata, definito come la quota della forza lavoro (di eta' compresa tra 15 e 74 anni) che e' disoccupata da 12 mesi o piu', si attestava all'1,9%. Pertanto, circa un disoccupato su tre nell'Ue era senza lavoro da lungo tempo. E' quanto emerge dai dati Eurostat. Delle 195 regioni di livello due della nomenclatura delle unita' territoriali per la statistica (Nuts 2) per le quali sono disponibili dati, 82 hanno registrato tassi superiori alla media Ue, 106 tassi inferiori alla media e sette lo stesso tasso. In 52 regioni dell'Unione europea il tasso di disoccupazione di lunga durata era inferiore all'1%. Queste regioni erano concentrate principalmente nel Belgio settentrionale, nella Repubblica Ceca, in Danimarca (tutte e cinque le regioni), nell'Ungheria nordoccidentale, nei Paesi Bassi (tutte e 10 le regioni per cui sono disponibili dati), in Austria e in Polonia. Anche Malta ha registrato un tasso inferiore all'1,0%. Il tasso piu' basso nell'Ue, pari allo 0,4%, e' stato osservato in quattro regioni: quelle ceche di Praga e Stredni' Cechy e Utrecht e Noord-Brabant nei Paesi Bassi.

