Ue: Europarlamento in pressing su von der Leyen, chiesta revoca nomina Pieper -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 11 apr - Dal canto suo la Commissione europea ha reagito al voto sull'emendamento verde senza concedere nulla: '"Non reagiamo ai singoli emendamenti che sono stati votati. La relazione complessiva sul discarico e' stata positiva. Il Parlamento ha il diritto di voto, ma abbiamo la nostra autonomia istituzionale", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea ribadendo che Pieper e' la persona giusta per ricoprire la carica di inviato per le pmi (comincera' il 16 aprile).

Nell'emendamento approvato dal parlamento si 'prende atto della creazione di un posto di rappresentante Ue per le Pmi, che e' un agente temporaneo di grado AD 15 non rientrante in alcuna categoria, e della successiva assunzione" di Markus Pieper. Gli eurodeputati si rammaricano del fatto che 'numerosi organi di informazione abbiano riferito che il candidato prescelto sia stato infine nominato sebbene, nelle valutazioni di assunzione, le sue qualifiche fossero risultate inferiori rispetto alle due restanti candidate provenienti da stati membri sottorappresentati, il chemette in dubbio l'effettiva considerazione dei principi del merito, del genere e dell'equilibrio geografico". Inoltre viene osservato 'con preoccupazione che il candidato prescelto e' un deputato uscente del partito politico tedesco della Presidente von der Leyen".

La funzione di inviato Ue per le piccole e medie imprese e' una delle tante inventate nel corso degli anni per consolidare l'azione dell'Unione in un settore decisivo dell'economie; puo' costituire un punto di riferimento per lo stesso settore. Impatto ed efficacia specifici sono da misurare. Il caso Pieper va al di la' dell'importanza della stessa funzione e rientra nel metodo verticista con cui von der Leyen ha gestito la Commissione europea negli anni del suo mandato suscitando diffuso malumore tra diversi commissari. La stessa informazione e' sempre stata 'verticalizzata', con la presidente - per stare solo al lato mediatico - sempre molto attenta a 'battere' sul tempo i membri della Commissione nella comunicazione di iniziative e risultati.

La nomina di Pieper (contratto quadriennale firmato il giorno di Pasqua) ha sollevato critiche dirette da parte di quattro membri della Commissione (Paolo Gentiloni, Thierry Breton, Nicolas Schmit e Josep Borrell). Von der Leyen ha mantenuto il punto e nelle stesse ore Borrell, che e' il 'ministro' degli esteri Ue ricoprendo la carica di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, rilanciava la critica alla presidente per l'annuncio qualche tempo fa di voler creare nella prossima legislatura un posto commissario alla difesa sostanzialmente, questo l'argomento dell'esponente socialista spagnolo, al di fuori delle regole Ue.

