Ue: completati colloqui preliminari per ingresso Uk in mercato elettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - La Commissione europea e il Regno Unito hanno completato i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'Ue. Lo riporta la nota congiunta del commissario Ue al Commercio e Sicurezza Economia, Relazioni interistituzionali e Trasparenza Maros Sefcovic e del ministro per l'Ufficio di gabinetto Nick Thomas-Symonds. I dettagli, riporta il comunicato, verranno resi noti nei prossimi giorni. Le parti lavoreranno ora alla negoziazione della partecipazione inglese e alla definizione del framework necessario.

"Una piu' stretta cooperazione in materia di energia elettrica apporterebbe vantaggi concreti alle imprese e ai consumatori di tutta Europa, stimolerebbe gli investimenti nel Mare del Nord e rafforzerebbe la sicurezza energetica" si legge nella dichiarazione che da' conto anche dell'intesa sull'associazione del Regno Unito al programma di scambio universitario Erasmus.

"Il Regno Unito e la Commissione europea sottolineano il loro impegno ad attuare tempestivamente i risultati del vertice del maggio 2025 e mirano in particolare a concludere, entro il prossimo vertice Ue-Regno Unito, i negoziati sul programma 'Youth Experience Scheme', sulla creazione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune e sul collegamento dei nostri sistemi di scambio delle quote di emissione".

