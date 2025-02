Ue: Bruxelles riparte dall'azione pro business, ma non rinuncia agli obiettivi 'verdi' - FOCUS -2

Sejourne', facciamo le riforme necessarie senza motosega (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 26 feb - Non si torna indietro anche se il termine Green Deal non appare piu' di moda, sostituito ormai dal 'Clean Industrial Deal' (patto per l'industria pulita), per riflettere entrambi i lati del dilemma: c'e' il 'pulito', cioe' il lato verde, e c'e' l'industria. Non devono essere in contraddizione. La certezza dei target, ricorda von der Leyen, 'da' la prevedibilita' di cui l'industria ha bisogno per pianificare gli investimenti'.

E la certezza e' che l'Europa resta nella sfida ecologica globale (vedi Cina) che prosegue nonostante le virate di Trump. Cio' vale anche per il settore auto, per il quale la Commissione prevede di varare un piano specifico tra pochi giorni (5 marzo): lo stop della produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene confermato; si lavora per mettere in pratica il principio della 'neutralita' tecnologica' (carburanti puliti alternativi ma non e' chiaro adesso quali vi saranno inclusi); ci sara' una soluzione per evitare alle case automobilistiche la mannaia delle multe per il mancato rispetto dei nuovi limiti di emissioni di Co2.

Il commissario francese Stephane Sejourne' ha fatto sorridere la platea della stampa europea indicando che l'Unione 'dimostra di saper fare riforme, senza motosega ma con uomini e donne competenti, che ascoltano gli attori economici'. Riferendosi al presidente argentino Milei e a Musk, alle prese con la 'semplificazione' nell'amministrazione americano a colpi, appunto, di motosega e di minacce di licenziamento che stanno seminando tanto il terrore quanto le prime timide opposizioni.

Lo sforzo europeo e' massiccio, le stime del risparmio per le imprese sostanziose (almeno sulla carta). Nella comunicazione sul 'patto per l'industria verde' viene indicato che l'industria risparmierebbe quest'anno 45 miliardi di euro, entro il 2030 il risparmio annuale sarebbe addirittura di 130 miliardi e di 260 miliardi entro il 2040.

Il bilancio Ue servira' per aumentare di un miliardo le garanzie per mobilitare almeno 100 miliardi e sostenere produzioni europee 'pulite'; sara' creata una banca per la decarbonizzazione da 100 miliardi provenienti da fondi esistenti e nuove entrate dal sistema di scambio delle quote di emissione di Co2-Ets (non sono fondi freschi, quindi, e le ultime sarebbero peraltro gia' impegnate per nuove risorse proprie dell'Unione europea); si aumentera' la capacita' di altri fondi Ue (InvestEU per esempio) sempre per aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sui progetti industriali 'puliti'. Poi ci sono gli aiuti pubblici alle imprese per decarbonizzazione e tecnologie pulite: saranno approvati piu' rapidamente e dureranno piu' a lungo.

A Bruxelles si gioca sull'accelerazione (che vuol dire in realta' recupero del ritardo accumulato) e sull'effetto fiducia che la politica e la normativa europea possono dare all'industria. Se cio' controbilancera' l'azione americana per attrarre, sotto minaccia di dazi, il trasferimento di produzione europee in terra americana si vedra' presto.

Antonio Pollio Salimbeni

