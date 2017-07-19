Ue: Antitrust sospetta cartello nello sci, ispezioni in aziende attrezzature

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 ott - La Commissione europea sta effettuando ispezioni a sorpresa presso le sedi di diverse aziende nel settore delle attrezzature da sci temendo che possano aver violato le norme antitrust che vietano i cartelli e le pratiche commerciali restrittive. Le ispezioni a sorpresa rappresentano un passo preliminare per l'individuazione di presunte pratiche anticoncorrenziali. Il fatto che la Commissione effettui tali ispezioni, ribadisce Bruxelles, non implica che le aziende in questione siano colpevoli di comportamenti anticoncorrenziali, ne' pregiudica l'esito dell'indagine stessa. Non esiste un termine di legge per completare le indagini sui comportamenti anticoncorrenziali poiche' la loro durata dipende da una serie di fattori, tra cui la complessita' di ciascun caso, la misura in cui le aziende interessate collaborano con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa da parte delle parti. La Commissione, come di norma, non ha rivelato di quali imprese si tratta.

