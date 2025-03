Ue: a marzo fiducia economia cala di 2,1 punti in Francia e di 2 punti in Italia

Migliora in Spagna, aumenta anche in Germania e Polonia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 28 mar - L'indice della Commissione europea che misura la fiducia nell'economia e' calato a marzo in misura significativa in Francia (-2,1 punti) e in Italia (-2 punti) mentre e' migliorato in Spagna (+1,1). La fiducia e' aumentata in Germania (+0,3) e Polonia (+0,2) ed e' rimasta invariata nei Paesi Bassi. Lo indica la Commissione europea.

