Ucraina: Zoppas (Ice), ricostruzione opportunita' strategica, Italia deve esserci -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Le esportazioni italiane in Ucraina - ricorda il presidente di Ice - hanno raggiunto oltre 2 miliardi di euro nel 2024 (+21% sul 2023 e +21% sul 2019), nonostante una lieve flessione nei primi mesi del 2025, legata pero' al contesto geopolitico. Da un export attuale di 2 miliardi poter approcciare un potenziale di 500, e' una opportunita' enorme". Pertanto, "Ice e' chiamata ad agevolare le condizioni per cogliere queste opportunita', promuovendo un Made in Italy che continua a essere apprezzato in tutto il mondo. Le previsioni macroeconomiche rafforzano questa visione: il Pil ucraino potrebbe crescere del 2,7% nel 2025 e, in caso di cessazione delle ostilita', arrivare al 7% nel 2026".

com-fil

(RADIOCOR) 10-07-25 18:27:47 (0636) 5 NNNN