Ucraina: Zelensky, altro carico di grano rubato da russi in arrivo in Israele

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - "In qualsiasi Paese normale, l'acquisto di beni rubati comporta responsabilita' legali. Questo vale in particolare per il grano sottratto dalla Russia. Un'altra nave che trasporta tale grano e' arrivata in un porto in Israele e si prepara a scaricare. Questo non e' - e non puo' essere - commercio legittimo. Le autorita' israeliane non possono non sapere quali navi arrivano nei porti del Paese e quale carico trasportano". E' quanto afferma in un messaggio su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui afferma che la Russia "sta sequestrando sistematicamente grano nei territori ucraini temporaneamente occupati e ne organizza l'esportazione tramite individui legati agli occupanti. Tali schemi violano anche le leggi dello Stato di Israele". "Sulla base delle informazioni dei nostri servizi di intelligence, l'Ucraina sta preparando un pacchetto di sanzioni che riguardera' sia coloro che trasportano direttamente questo grano sia le persone e le entita' giuridiche che cercano di trarre profitto da questo schema criminale. Coordineremo inoltre con i partner europei per garantire che i soggetti coinvolti siano inclusi nei regimi sanzionatori europei.

L'Ucraina punta su partnership e rispetto reciproco con ogni Stato. Stiamo lavorando concretamente per rafforzare la sicurezza, in particolare nella regione del Medio Oriente. Ci aspettiamo che le autorita' israeliane rispettino l'Ucraina e si astengano da azioni che possano compromettere le relazioni bilaterali".

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(RADIOCOR) 28-04-26 14:05:37 (0469) 5 NNNN