Turismo: Visit Italy, Italia al top in Europa in 2025 con 479 mln presenze

Ma alto livello saturazione. In crescita numero stranieri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Nel 2025 le presenze turistiche in Italia hanno superato i record del 2024 a 479,3 milioni (+2,3% annuo), mentre gli arrivi totali stimati si sono attestati a 146,3 milioni (+4,7%). Numeri che collocano il Paese ai vertici dell'Europa. Allo stesso tempo, pero', l'Italia registra pero' il piu' alto livello di saturazione turistica del continente: ha registrato il 40% di occupazione nell'estate dello scorso anno, superando Spagna (38,5%), Francia (37,2%) e Grecia (36,8%). E' questo il quadro delineato dal nuovo report dell'Osservatorio Turismo di Visit Italy, presentato in occasione dell'edizione 2026 di Bit (Borsa Italiana del turismo). In base all'analisi, nel corso del tempo e' cambiata anche la composizione della domanda. I viaggiatori stranieri rappresentano ormai oltre il 55% dei flussi complessivi, mentre il turismo domestico mostra segnali di rallentamento. Stringendo la lente sul terzo trimestre infatti, gli arrivi stranieri sono cresciuti del 1,6% e le presenze del 3,9%, mentre gli arrivi italiani sono calati del 3,9% e le presenze dell'1%. Questa dinamica strutturale rafforza il peso dei mercati internazionali, in particolare su alcune grandi citta'. Gli stranieri inoltre restano piu' a lungo e spendono di piu': la permanenza media sale a 3,6 notti e la spesa media per viaggiatore raggiunge 930 euro, generando una spesa complessiva stimata in oltre 60 miliardi di euro. Tale evoluzione rileva leggeri segnali di superamento del turismo mordi e fuggi a favore di soggiorni piu' lunghi e ad alto valore.

