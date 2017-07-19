Turismo: Visit Italy, Italia al top in Europa in 2025 con 479 mln presenze -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - I flussi aerei analizzati nell'Osservatorio di Visit Italy mostrano che chi viaggia in Italia proviene soprattutto da Regno Unito (1,6 milioni di arrivi, 15% del totale), Usa (1,2 milioni, 11%) e Germania (1 milione, 10%). Per il 2026 e' poi prevista una ripresa del turismo asiatico. A livello di spesa inoltre, quella dei turisti extra-Ue cresce piu' velocemente (+6,8%) rispetto a quella degli europei (+4,2%). Tra gli aeroporti, Fiumicino, Malpensa e Capodichino guidano il traffico aeroportuale, con l'estate che registra 27 milioni di viaggiatori totali. Tra questi, 18,6 milioni sono internazionali. Tra gli altri fenomeni, negli ultimi anni, in base a quanto emerge dal report, si e' verificato anche un cambiamento nel modo di pianificare il viaggio. Il 65% dei viaggiatori prenota online, percentuale che sale al 79% tra la Generazione Z. In piu', l'intelligenza artificiale e' gia' entrata nel processo decisionale di un turista su tre, supportando la scelta delle destinazioni e la costruzione degli itinerari. La finestra di prenotazione si allunga e il viaggio diventa sempre piu' digitale e guidato dai dati.

Guardando alle preferenze dei viaggiatori, il mare che resta la scelta primaria (31%), seguito da montagna (28% e in crescita costante), citta' d'arte (22%) e borghi di campagna (14%).

