Turismo: Santanche', settore in buona salute, stima 2025 in crescita su record 2024

Bene anche mesi 'spalla', verso stagione unica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - "A settembre il turismo italiano ha registrato un +1,09% sullo stesso mese del 2024 sul fronte degli arrivi, e un +3,66% su quello delle presenze. Mentre ad ottobre abbiamo registrato un +5,7% e a novembre un +5%, rispetto al 2024, per quanto riguarda la saturazione". Cosi' il ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanche', nel corso dell'audizione convocata dalla commissione Attivita' produttive della Camera. "Ad oggi - ha sottolineato - il quadro complessivo e' quello di un turismo che potremmo definire in buona salute".

Santanche' ha quindi ricordato: "Per l'estate 2025 l'Istat ha certificato un +0,2% degli arrivi e un +4% delle presenze rispetto alla stessa stagione del 2024; mentre il terzo trimestre, turisticamente il piu' importante dell'anno, registra un incremento delle presenze del +2,5% rispetto al medesimo periodo del 2024. In generale, abbiamo un'ulteriore previsione di crescita per l'intero anno, con Demoskopika che stima un incremento pari al +4,7% per gli arrivi e al +2,3% per le presenze, rispetto alla prestazione record del 2024.

Ed Enit ci delinea il quadro di un anno che si dovrebbe chiudere con oltre 237 miliardi di euro di contributo al Pil nazionale, ovvero oltre il 13% del valore totale, una spesa turistica di 185 miliardi di euro e circa 3,2 milioni di occupati complessivi, pari al 13,3% del totale" Il ministro ha quindi fatto rilevare: "Il dato che trovo piu' interessante rispetto a tutte le strategie che sono state messe in campo e' la crescita delle presenze e dei ricavi nei cosiddetti mesi chiamati 'spalla', rispetto a quello che invece era una volta l'alta stagione. Sintomo che si sta andando verso una stagione unica del turismo e nella direzione di una migliore organizzazione delle presenze nell'arco dell'intero anno". In particolare, ha proseguito, "l'andamento dei mesi 'spalla' meno canonici come quello di settembre, ottobre e novembre di quest'anno ci stanno dando ragione sia per tasso di saturazione delle strutture ricettive che per tariffa media. L'Italia direi non solo ha superato la performance degli stessi mesi dello scorso anno ma ha anche fatto meglio di competitor come ad esempio la Spagna o la Grecia".

Bof "I risultati del turismo rappresentano il frutto dell'azione sinergica tra le politiche del ministero, il ruolo delle Regioni nell'attrarre visitatori, e la visione, la capacita' di innovazione e di adattamento degli imprenditori italiani.

Si tratta, dunque, di un esempio concreto di come il Sistema Italia sappia funzionare in modo efficace e produrre valore, grazie a una strategia condivisa e alla collaborazione tra pubblico, nei suoi vari livelli, e privato".

anche il rinnovamento di Enit, "che ha assicurato la presentazione unitaria delle Regioni nelle fiere internazionali, e ha moltiplicato le missioni e gli accordi internazionali, abbiamo posto le basi per l'armonizzazione dell'intero sistema turistico nazionale, rendendolo piu' coeso e competitivo a livello globale, tramite l'attuazione di una visione che vede riunire le specificita', peculiarita' e caratteristiche locali sotto l'unitarieta' del "marchio Italia" anche all'estero e per gli investitori economici di.

tutto il mondo"

