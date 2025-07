Turismo: oltre 7 mln in vacanza con animali, solo il 32,2% li assicura (Facile.it)

Si va dal 42,8% per i cani al 17,5% per i gatti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Gli animali domestici fanno parte della famiglia anche durante le ferie estive tanto che, secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different, sono piu' di 7 milioni i proprietari di cani e gatti in partenza per le vacanze che hanno deciso di portare con se' il proprio amico a quattro zampe. Se nel caso di Fido piu' di un padrone in partenza su due (57,4%) lo portera' in viaggio, la percentuale si abbassa sensibilmente nel caso di Micio. In questo caso meno di un proprietario su tre fara' le vacanze con il proprio gatto. E sono ancora tanti coloro che non pensano a tutelare i loro amici a 4 zampe con una polizza che li metta al riparo da eventuali imprevisti che durante le ferie possono rovinare i programmi. Secondo i dati dell'indagine, solo il 32,2% dei proprietari (7,5 milioni di individui) ha sottoscritto una copertura assicurativa. La percentuale raggiunge il 42,8% nel caso dei cani mentre scende addirittura al 17,5% per i gatti.

Com-Pan

