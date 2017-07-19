Turismo: montagna piemontese da record, +36% Limone +20% Frabosa Sottana

Cresce anche la spesa pro capite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Non solo la neve ma anche la massiccia campagna pubblicitaria fa volare il turismo montano in Piemonte, che fa concorrenza alle cime olimpiche. Cifre record per i visitatori nelle stazioni sciistiche del cuneese, che traina il comparto a livello regionale, con una crescita media di oltre il 20% delle presenze giornaliere complessive, che arriva a +36% a Limone Piemonte spinto dall'effetto-Tenda, un +20% a Frabosa Sottana con il Mondole' Ski - Prato Nevoso e Artesina dove gli escurisionisti giornalieri sono addirittura il 25%. In crescita anche Bardonecchia e Alagna Valsesia, entrambe con +4% di visitatori giornalieri, e Sauze d'Oulx con +1%. I primi dati elaborati dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte sull'andamento del turismo nel periodo natalizio 2025(dal 20 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026) certificano la presa d'assalto vista sulle piste da sci e nelle code sulle strade verso le localita' montane. Il tasso di saturazione dell'offerta ricettiva venduta online, riferito all'intero territorio regionale, sale al 51,2% dal 46% del corrispondente periodo 2024, e per il territorio delle montagne raggiunge il 60,3% (+7% rispetto alle festivita' 2024/2025). Cresce anche la spesa media giornaliera pro capite, che a livello medio regionale sale a 132euro dai 126,4euro delle vacanze natalizie 2024.

ami-com

(RADIOCOR) 11-01-26 15:11:05 (0315) 5 NNNN