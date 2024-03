Turismo: Legambiente, 177 impianti sci chiusi per carenza neve in 2023 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Guardando alle singole regioni, in Valle D'Aosta per sostenere le piccole stazioni sciistiche a bassa quota con 2 milioni di euro stanziati nel 2022 per il triennio successivo. Tra i beneficiari, evidenzia Legambiente, c'e' anche la Monterosa Ski (2 milioni ricevuti tra 2021 e 2022). Il Veneto per il 2023 ha stanziato aiuti per circa 3,3 milioni di euro. Ci sono poi i 33,5 milioni per il collegamento Monte Civetta e Passo Giau e, ancora in previsione delle prossime olimpiadi invernali, 33,5 milioni destinati al collegamento della Ski Area del Civetta con la Ski Area Cinque Torri e alla realizzazione di bacini idrici per l'innevamento. Il Friuli Venezia Giulia, oltre ai sostegni di Promoturismo Fvg di proprieta' della regione dove, ha previsto un piano di investimenti di quasi 140 milioni, di cui quasi due terzi dei fondi saranno a disposizione dei poli sciistici montani. Per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano-Cortina sono 20 le opere piu' costose segnalate da Legambiente e che risultano finanziate con importo superiore ai 30 milioni di euro, da realizzare in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. In vista di inverni con sempre meno neve naturale serve "un cambio di rotta verso un modello di turismo montano invernale piu' sostenibile in grado di andare oltre la monocultura dello sci in pista - ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - Non si perda questa importante occasione".

