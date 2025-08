Turismo: entro 9 anni AI in settore hospitality raggiungera' quota 36mld euro (studio)

+1100% rispetto al 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 ago - Entro i prossimi 9 anni il mercato dell'artificial intelligence applicata nel mondo dell'hospitality raggiungera' quota 36 miliardi di euro (+1100% sul 2024). E' quanto emerge da un'analisi di Espresso Communication per conto di QuestIT, tech company appartenente al gruppo Vection Technologies (su elaborazione dati del report "AI in Hospitality and Tourism Market Size, Share & Trends Analysis Report 2025-2034" di InsightAce Analytic, relizzato analizzando Stati Uniti; Canada; Regno Unito; Germania; Cina; India; Giappone; Brasile; Messico; Francia; Italia; Spagna; Sud-Est asiatico; Corea del Sud). "All'interno di questo scenario, - si legge - emergono gli hotel in quanto end user piu' influenzati proprio dall'utilizzo della tecnologia del momento". Infatti, dopo aver gia' sfiorato i 3 miliardi di euro di ricavi nel 2024, il report prevede un Cagr del 29% nel periodo preso in analisi. La zona geografica che guidera' la trasformazione sara' il Nord America. Cosi' Ernesto Di Iorio, Ceo della tech company QuestIT by Vection Technologies: "Catene e grandi brand del settore, al fine di automatizzare il processo di assegnazione delle camere d'albergo, stanno utilizzando algoritmi di ultima generazione capaci di assegnare fino a 1,2 milioni di camere in lassi di tempo relativamente brevi. Alcune catene d'alberghi si affidano persino a robot capaci di effettuare le pulizie in maniera 100% autonoma. Sistemi e piattaforme analizzano day by day il ritmo delle prenotazioni, le tariffe della concorrenza, le previsioni meteo, il sentiment sui social e persino le attivita' di ricerca locale di hotel e voli. In seguito viene raccolta una mole di dati e, come ultimo step, i prezzi vengono modificati al fine di massimizzare l'occupazione dell'albergo".

