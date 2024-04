Turismo: Confcommercio Marche Nord presenta 'L'itinerario della Bellezza 2024'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - 'L'Itinerario della Bellezza 2024', la guida ideata da Confcommercio Marche Nord, e' stata presentata in Senato.

Quello delineato nella guida e' un itinerario che spazia in pochi chilometri, dall'estremo nord al sud della provincia, da citta' notissime a borghi defilati molto diversi tra loro.

Quest'anno entrano nel circuito 4 nuove localita': Acqualagna, Borgo Pace, Macerata Feltria e Carpegna. A cui si aggiunta 'last minute' Monte Grimano Terme. Le new entry vanno ad aggiungersi alle 20 localita' che in questi sette anni hanno aderito via via al progetto: Apecchio, Cagli, Cantiano, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Mondavio, Pergola, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro Auditore, Terre Roveresche, Cartoceto, Isola del Piano, Mondolfo Marotta, Mombaroccio, Piobbico, Pesaro e Urbino. Inoltre, nell'anno di Pesaro Capitale della Cultura, l'Itinerario dedica una sezione ad hoc al capoluogo, con una guida destinata non solo agli eventi della citta' di Rossini ma anche ai 50 Comuni della provincia che, da qui a fine 2024, saranno per una settimana a loro volta capitali culturali.

