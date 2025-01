Turismo: BikeSquare raccoglie 100mila euro con crowdfunding per espandersi in Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Per raggiungere un numero sempre maggiore di persone interessate a pedalare, BikeSquare vuole acquistare nuove e-bike, realizzare campagne di comunicazione e di marketing e implementare lo sviluppo della piattaforma, con l'inserimento di funzionalita' innovative e di Intelligenza Artificiale. Mira cosi' a diffondere il turismo lento, tipico della mobilita' attiva e del cicloturismo, e a permettere ai suoi utenti di avvicinarsi a un'area in modo rispettoso e con la curiosita' di conoscere aspetti nascosti o insoliti. "Il crowdfunding rappresenta una sfida e soprattutto un'opportunita' per confrontarci con contesti nuovi, incontrare persone e realta' che arrivano da altri mondi - ha commentato Massimo Infunti, Ceo di BikeSquare - Aprirsi all'investimento delle persone significa condividere un'idea, un progetto e accogliere dagli altri il sostegno, e non solo economico, per fare innovazione. E' una responsabilita' che vogliamo assumerci, perche' crediamo in quello che facciamo e nella forza del cicloturismo e della mobilita' attiva come leva di valorizzazione dei territori. Confidiamo che tante persone e realta' vedano questa opportunita' come un progetto collettivo di crescita'.

