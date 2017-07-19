Turismo: Assoturismo, 12,4 mln prenotazioni per ponte Ferragosto e 1,8 mld spesa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,13 ago - Per il ponte di Ferragosto la spesa turistica complessiva e' stimata in circa 1,8 miliardi di euro, che saranno riversati direttamente sul sistema economico nazionale. Per tipologia di destinazione, le localita' marine registrano un'occupazione media del 93%, seguite dalle localita' dei laghi al 92% e da quelle montane (90%). Le aree rurali e collinari sono all'88%, le termali all'81%. Il caldo si rivela invece ostativo per le citta' e i centri d'arte, che si fermano al 76%. Anche l'analisi per macro-aree mostra un andamento disomogeneo. Le regioni del Sud e Isole segnano la saturazione piu' elevata (91%), nel Nord Est il tasso e' all'86%, ma nella regione si distingue il Trentino-Alto Adige con il 93% di occupazione. Nel Nord Ovest tasso leggermente superiore (87%), grazie a Valle d'Aosta e Liguria, rispettivamente al 95% e al 97%. Nel Centro Italia il tasso scende all'85%.

