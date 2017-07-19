Turismo: 93% italiani in vacanza da giugno in avanti, 69% resta nella Penisola

Per Touring Club al top Trentino Alto Adige e Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - L'indagine che il Centro Studi del Touring Club Italiano ha condotto sulla community Tci, composta da oltre 300mila persone, fa emergere le tendenze del turismo in questa estate. La quasi totalita' dei rispondenti - circa il 93% - ha fatto almeno una vacanza tra giugno e oggi. Si ridimensiona il ruolo di agosto, benche' ancora centrale per le vacanze degli italiani, con una quota del 48% mentre a luglio si registra il 34% delle partenze e a giugno il 18%. L'Italia e' la destinazione preferita dai connazionali per le vacanze estive 2025 (69%) con una crescita di due punti percentuali rispetto al 2024: anche per quest'anno non c'e' riallineamento con i dati pre-pandemia (63% nel 2019). Le Regioni italiane piu' frequentate sono state Trentino-Alto Adige (14%), Toscana e Sardegna (9%) e Puglia (8%): nel caso degli under 40, dopo il Trentino-Alto Adige si colloca invece la Sicilia, seguita da Sardegna e Puglia. Il mare e' ancora la meta preferita (38%), ma segna per il secondo anno di seguito il dato piu' basso dal 2019 a oggi.

