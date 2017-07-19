Trentino-Alto Adige: Calderoli, concluso iter in Commissione, in aula a ottobre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 set - 'Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ora il provvedimento e' pronto per l'Aula ed e' gia' previsto che venga calendarizzato nel mese di ottobre'. Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, anche oggi presente ai lavori per seguire i passaggi della riforma in Parlamento. 'Il Governo - sottolinea - continua a fare la sua parte nell'interesse delle Province Autonome e nel rispetto dell'accordo raggiunto con i territori. Se durante l'estate avevo detto che la partita parlamentare era ufficialmente iniziata, oggi possiamo dire che l'ok della commissione e' un assist. Il primo gol sara' la prima approvazione dell'Aula di Montecitorio, che mi auguro potremo segnare quanto prima', conclude Calderoli.

