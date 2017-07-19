Trentino-Alto Adige: Calderoli, con ok Camera a riforma avanti in tempi previsti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mar - Via libera della Camera alla riforma dello Statuto di Trentino-Alto Adige, provvedimento che e' giunto alla terza lettura in Parlamento e che ora verra' inviato al Senato per l'ultimo passaggio istituzionale. 'Con l'approvazione odierna a Montecitorio, la riforma dello Statuto per il Trentino-Alto Adige prosegue nel pieno rispetto dei tempi previsti ed e' ormai alla volata finale. Sono ben 237 i voti favorevoli e nessun voto contrario. Siamo sempre piu' vicini alla definitiva approvazione di un testo che il territorio attende da tantissimo tempo e che prevede misure altrettanto attese'.

Cosi' il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, al termine della seduta.

com-Dca.

