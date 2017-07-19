Trentino: cinema, 18 produzioni finanziate per 6 milioni nel 2025

6,55mln il valore generato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Trentino Film Commission archivia il 2025 con complessivamente contributi per 1,83mln di euro che si sono tradotti in una spesa effettuata dalle produzioni sul territorio e valore generato pari a 6,55mln, ovvero oltre tre volte il contributo concesso. Sono stati 18 i progetti selezionati per il Film Fund messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, tra le 44 domande di contributo pervenute, tra cui cinque lungometraggi, tre documentari, sette produzioni locali, una serie TV e due programmi televisivi. Tra queste, la serie televisiva Mediaset 'Una nuova vita' diretta da Fabrizio Costa, interpretata da Anna Valle e Daniele Pecci e girata nel comprensorio di San Martino di Castrozza. In onda da poche settimane su Canale 5, sta riscontrando ottimi ascolti.

Tra i titoli sostenuti, anche il film 'Fraulein per caso', di Laura Chiossone, con Elena Radonicich, Giorgio Pasotti e Neri Marcore'. Attualmente in post-produzione e in programmazione su Rai 1.

Nel dettaglio, le produzioni del 2025 con il maggior impatto economico sono state: 'Una nuova vita' con una spesa di quasi 905 mila euro (226% rispetto al contributo di 304 mila euro); 'The Traitors' con una spesa di 921 mila euro (pari al 307% del contributo di 237 mila euro). Le giornate di lavoro sono state 317, mentre l'impiego di risorse professionali locali ha raggiunto le 4.056 giornate/uomo, piu' del doppio rispetto all'anno precedente. L'indotto economico generato sul territorio trentino e' stato pari a 19 mila euro per ogni giornata di ripresa.

